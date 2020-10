Dal 20 ottobre i primi lotti di vaccino Antinfluenzale, farmacisti preoccupati (Di martedì 6 ottobre 2020) Giupponi, Ats: «al 20 ottobre in arrivo i primi lotti per i fragili». Per gli adulti, si partirà con gli over 65, gli over 60 verranno effettuati in una seconda fase. La preoccupazione dei farmacisti. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 ottobre 2020) Giupponi, Ats: «al 20in arrivo iper i fragili». Per gli adulti, si partirà con gli over 65, gli over 60 verranno effettuati in una seconda fase. La preoccupazione dei

Negramaro : #Contatto è il nostro nuovo singolo, lo potrete ascoltare dal 9 ottobre! [Link in bio per il pre-save] - LinoGuanciale : Da domani 6 ottobre fino all'11 ottobre saremo al teatro Arena del Sole di Bologna con lo spettacolo Dialoghi di Pr… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #4ottobre 1582 entra in vigore il #calendario gregoriano: dal 4 ottobre si passa al 15 ottobre.… - Dalla_SerieA : PROGRAMMA DAL 6 AL 9 OTTOBRE - - Vale41229116 : RT @tvsorrisi: La TV si accende con @carmelitadurso! Dal 6 ottobre in edicola ritroviamo uno dei volti più popolari di Canale 5, che ci ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal ottobre Concorso straordinario dal 22 ottobre ci sarà: il Tar boccia richiesta di annullamento Orizzonte Scuola Usa: gli amministratori delegati di Google, Facebook e Twitter testimonieranno al Senato

L’udienza si concentrerà sulla Sezione 230 del Communications Decency Act: conferisce alle aziende di Internet l’immunità dalle cause legali per i contenuti pubblicati sui loro siti da parte di terzi ...

Meteo Firenze: Previsioni fino a Giovedi 8 Ottobre

Previsioni meteo Firenze per Martedi 6 Ottobre: Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci di pioggia alternati a schiarite. Previsioni meteo Firenze per Mercoledi 7 Ottobre: Bella ...

L’udienza si concentrerà sulla Sezione 230 del Communications Decency Act: conferisce alle aziende di Internet l’immunità dalle cause legali per i contenuti pubblicati sui loro siti da parte di terzi ...Previsioni meteo Firenze per Martedi 6 Ottobre: Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci di pioggia alternati a schiarite. Previsioni meteo Firenze per Mercoledi 7 Ottobre: Bella ...