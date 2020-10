Dagospia | “E rompete il cazzo all’Asl di Napoli? Gli juventini che hanno lasciato la bolla senza permesso”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 ottobre 2020)riprende e sbatte in apertura il box della Gazzetta ripreso anche da noi delsta. Titolone: La solita Juve. E il solito sommarione di Dago: EILALLA ASL DI? – RONALDO, CUADRADO, DYBALA, BENTANCUR, DANILO, DEMIRAL E BUFFONIL CENTRO IN CUI SI ERANO CHIUSI, DOPO LA NOTIZIA DELLA POSITIVITÀ DI DUE PERSONE DEL GRUPPO,L’AUTORIZZAZIONE DELL’ASL LOCALE – L’AUTORITÀ SANITARIA HA FATTO PRESENTE CHE I GIOCATORI DOVEVANO RISPETTARE L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO:VIOLATO UN “UN PROVVEDIMENTO LEGALMENTE DATO DALL’AUTORITÀ PER RAGIONE DI IGIENE”, COME ALL’ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE? Ecco il contenuto ...