Da Chiara Ferragni a Cristiano Ronaldo, spopola la nuova truffa delle finte dirette: come riconoscerle (Di martedì 6 ottobre 2020) “Donerò più di 5000 euro per le prime 1600 persone che indovinano correttamente le foto del mio occhio“. Sicuramente, negli ultimi tempi vi sarà capitato di leggere una descrizione simile su una diretta di qualche vip, o forse sarebbe meglio dire ‘finto vip’. Infatti, sta spopolando una nuova truffa sui social e molti volti noti ne sono stati coinvolti: da Chiara Ferragni a Cristiano Ronaldo, passando per Laura Pausini. In realtà, il tutto avviene all’insaputa dei vip ma attraverso alcune loro finte fan page. Vediamo meglio di cosa si tratta e come riconoscere queste nuove truffe online. Le dirette dei ‘finti vip’: la nuova ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 ottobre 2020) “Donerò più di 5000 euro per le prime 1600 persone che indovinano correttamente le foto del mio occhio“. Sicuramente, negli ultimi tempi vi sarà capitato di leggere una descrizione simile su una diretta di qualche vip, o forse sarebbe meglio dire ‘finto vip’. Infatti, stando unasui social e molti volti noti ne sono stati coinvolti: da, passando per Laura Pausini. In realtà, il tutto avviene all’insaputa dei vip ma attraverso alcune lorofan page. Vediamo meglio di cosa si tratta ericonoscere queste nuove truffe online. Ledei ‘finti vip’: la...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - serialjp : RT @lwteverywhere: Chiara Ferragni e Fedez che diventeranno genitori per la seconda volta è una delle notizie più belle di questo 2020. htt… - lwteverywhere : Chiara Ferragni e Fedez che diventeranno genitori per la seconda volta è una delle notizie più belle di questo 2020. -