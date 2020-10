Da Batman a Shazam, tutti i film Dc posticipati (Di martedì 6 ottobre 2020) Brutte notizie sul fronte Dc Cinematic Universe, dopo la chiusura temporanea di Cineworld sia in Gran Bretagna che in America, la Warner Bros. corre ai ripari posticipando le sue imminenti grandi pellicole, come Batman, Dune, Shazam e molti altri. Da Batman a Shazam, tutti i posticipi Il primo grande posticipo annunciato da Warner Bros. è l’attesissimo Dune, che dal 18 dicembre 2020 lo vedremo sul grande schermo il 01 ottobre 2021. Poiché questa era la data di uscita di The Batman, ovviamente il film di Reeves sul Pipistrello ha subito un ulteriore cambiamento ed è slittato al 04 marzo 2022. Questo è la terza data d’uscita annunciata per The Batman, la prima ufficiale era il 25 luglio 2021, poi 01 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Brutte notizie sul fronte Dc Cinematic Universe, dopo la chiusura temporanea di Cineworld sia in Gran Bretagna che in America, la Warner Bros. corre ai ripari posticipando le sue imminenti grandi pellicole, come, Dune,e molti altri. Dai posticipi Il primo grande posticipo annunciato da Warner Bros. è l’attesissimo Dune, che dal 18 dicembre 2020 lo vedremo sul grande schermo il 01 ottobre 2021. Poiché questa era la data di uscita di The, ovviamente ildi Reeves sul Pipistrello ha subito un ulteriore cambiamento ed è slittato al 04 marzo 2022. Questo è la terza data d’uscita annunciata per The, la prima ufficiale era il 25 luglio 2021, poi 01 ...

