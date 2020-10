Crollo ponte Lenzino: dall’Emilia Romagna 200mila euro per la popolazione (Di martedì 6 ottobre 2020) Un aiuto concreto e immediato alle comunità e ai cittadini coinvolti dal Crollo del ponte Lenzino a Corte Brugnatella, in provincia di Piacenza, per i disagi cui stanno andando incontro a seguito della interruzione della viabilità sulla strada statale 45 dopo il cedimento del viadotto. Dopo il primo sopralluogo fatto il giorno stesso del Crollo da parte dell’assessora Irene Priolo, assieme alla Protezione civile regionale, è di oggi la notizia che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di intervenire subito a sostegno del territorio. Si tratta della decisione, che sarà formalizzata nel corso della Giunta di lunedì prossimo, di destinare 200mila euro ai quattro Comuni coinvolti dal cedimento del ponte – ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Un aiuto concreto e immediato alle comunità e ai cittadini coinvolti daldela Corte Brugnatella, in provincia di Piacenza, per i disagi cui stanno andando incontro a seguito della interruzione della viabilità sulla strada statale 45 dopo il cedimento del viadotto. Dopo il primo sopralluogo fatto il giorno stesso delda parte dell’assessora Irene Priolo, assieme alla Protezione civile regionale, è di oggi la notizia che la Regione Emilia-ha deciso di intervenire subito a sostegno del territorio. Si tratta della decisione, che sarà formalizzata nel corso della Giunta di lunedì prossimo, di destinareai quattro Comuni coinvolti dal cedimento del– ...

