Cristiano Ronaldo rischia il processo civile per il caso Mayorga: la donna chiede 215 mila dollari (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gli avvocati di Kathryn Mayorga, la donna che accusa Cristiano Ronaldo di stupro, chiedono altri 215 mila dollari all'asso portoghese. I legali sostengono che al momento dell'accordo la modella non fosse mentalmente lucida. La vicenda di Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga potrebbe avere uno strascico a livello processuale. I fatti risalgono al 12 giugno 2009 a Las Vegas, in Nevada. L'accusa di stupro a Cristiano Ronaldo La vicenda del presunto stupro commesso da Cristiano Ronaldo nel 2009 in un hotel di Las Vegas sembra dunque non avere fine. Un giudice del Nevada ha infatti rigettato la richiesta dei legali del portoghese di annullare la ...

