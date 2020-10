Covid, Trump agli americani: “Non abbiate paura del virus, lo batterete. Ora mi sento meglio di 20 anni fa” (Di martedì 6 ottobre 2020) “State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori. Non lasciate dominarvi dal virus, non abbiate paura, lo sconfiggerete”. Questo il messaggio agli americani del presidente Donald Trump, in un video rilasciato subito il suo rientro alla Casa Bianca dopo essere stato dimesso dall’ospedale, dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al coronavirus. Trump ha aggiunto: “Non mi sentivo così bene da 20 anni a questa parte”. L'articolo Covid, Trump agli americani: “Non abbiate paura del virus, lo batterete. Ora mi sento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) “State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori. Non lasciate dominarvi dal, non, lo sconfiggerete”. Questo il messaggiodel presidente Donald, in un video rilasciato subito il suo rientro alla Casa Bianca dopo essere stato dimesso dall’ospedale, dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al coronaha aggiunto: “Non mi sentivo così bene da 20a questa parte”. L'articolo: “Nondel, lo. Ora mi...

marattin : Positivo al Covid, va in giro in un’auto blindata (e completamente sigillata) con altre persone costrette a stare a… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 3 (grazie a @strange_days_82) Francia e Spagna (governate a si… - MediasetTgcom24 : Usa, Trump esce dall’ospedale per salutare i fan: 'Sul Covid ho imparato la lezione' #DonaldTrump… - EsercitoBastoni : RT @MoriMrc: Anche Trump guarito senza problemi e in un paio di giorni. Il covid è curabilissimo. Se qualcosa può andare storto è per l’ine… - BoreaLeon : Avete notato che ora il virus ha preso di mira personaggi famosi o comunque conosciuti, mentre prima era principalm… -