Covid, Speranza: "Italia meglio di altri, ma peggiora". Ecco le anticipazioni sul nuovo Decreto (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo riporta, in un servizio dell'ultimo'ora, il quotidiano on Line La Repubblica , sottolineando come, per questo, è opportuno prolungare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio e condividere le ... Leggi su sardegnalive (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo riporta, in un servizio dell'ultimo'ora, il quotidiano on Line La Repubblica , sottolineando come, per questo, è opportuno prolungare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio e condividere le ...

Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - Agenzia_Ansa : Verso obbligo #mascherine all'aperto in tutta Italia: orientamento del governo ma la decisione dopo confronto in Pa… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza presenta oggi in Parlamento il nuovo dpcm che dovrebbe confermare le mis… - pietro30199674 : RT @MassimoSertori_: ??FLASH! Manca il numero legale in aula alla #Camera nella votazione delle risoluzioni sul nuovo #dpcm sull'emergenza… - AnnamariaCorra7 : RT @MassimoSertori_: ??FLASH! Manca il numero legale in aula alla #Camera nella votazione delle risoluzioni sul nuovo #dpcm sull'emergenza… -