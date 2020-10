Covid, Ranieri Guerra, Oms,: 'Nelle autopsie vediamo cicatrici anche nel cuore e nel fegato, malattia da non sottovalutare' (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Stiamo cercando di evitare il peggio e credo che queste misure siano importanti'. Lo ha detto Ranieri Guerra , direttore aggiunto dell'Oms, a DiMartedì su La7. Sull'andamento del contagio secondo ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Stiamo cercando di evitare il peggio e credo che queste misure siano importanti'. Lo ha detto, direttore aggiunto dell'Oms, a DiMartedì su La7. Sull'andamento del contagio secondo ...

marchese_il : RT @leggoit: Covid, Ranieri Guerra (Oms): «Malattia da non sottovalutare, dalle autopsie vediamo cicatrici anche nel cuore e nel fegato» ht… - Alliandre : RT @leggoit: Covid, Ranieri Guerra (Oms): «Malattia da non sottovalutare, dalle autopsie vediamo cicatrici anche nel cuore e nel fegato» ht… - leggoit : Covid, Ranieri Guerra (Oms): «Malattia da non sottovalutare, dalle autopsie vediamo cicatrici anche nel cuore e nel… - facciologianlu : @PliniusGino @Glongari @AlfredoPedulla @MCriscitiello @tvdellosport @laballara @digitalsat_it @ComunicareDigit… - BabboleoNews : #KeitaBalde ha sconfitto il #covid, il neo acquisto della #Sampdoria è risultato negativo al #tampone. La notizia… -