Covid, Ranieri Guerra lancia l'allarme: "Virus in crescita costante, dobbiamo intervenire"

Ranieri Guerra sul Covid 19 lancia l'allarme. Ospite a DiMartedì su La7, il direttore aggiunto dell'Oms ha commentato le nuove restrizioni introdotte dal governo spiegando che il virus è "in crescita costante", con il "famoso indice di contagiosità" che sta superando l'1 per cento e che quindi "bisogna intervenire".

Guerra sul Covid 19 commenta i provvedimenti del governo

Ranieri Guerra sul Covid 19 affronta vari argomenti, ammettendo che l'obiettivo al momento resta quello di "evitare il ...

