Covid, positivo Paolo Dal Pino: il presidente della Lega di serie A ha febbre e tosse. Gravina in autoisolamento (Di martedì 6 ottobre 2020) Altra tegola sul calcio. Il presidente della Lega serie A Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid in seguito al test effettuato ieri. Il presidente, sintomatico e in isolamento presso la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 ottobre 2020) Altra tegola sul calcio. IlDalè risultatoalin seguito al test effettuato ieri. Il, sintomatico e in isolamento presso la...

marattin : Positivo al Covid, va in giro in un’auto blindata (e completamente sigillata) con altre persone costrette a stare a… - TgLa7 : #Covid: Merlo positivo, tamponi in Comm.Esteri Camera. Sottosegretario agli Esteri ha contratto Coronavirus - HuffPostItalia : Massimo Giannini positivo al Covid-19, evacuata la redazione del quotidiano La Stampa - gargalupo : L’@SFV_ASF comunica che Shaqiri è risultato positivo al covid ed è già stato messo in isolamento - _DAGOSPIA_ : IL COVID NEL PALLONE-DAL PINO POSITIVO AL CORONAVIRUS - E GRAVINA OPTA PER L'ISOLAMENTO VOLONTARIO… -