Covid, positivo a Roma il capo di Gabinetto della sindaca. Raggi fa il tampone e va in autoisolamento. Domani sanificazione palazzo Senatorio (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid in Campidoglio, Virginia Raggi fa il test. Nella tarda mattinata di oggi, dopo una conferenza stampa in Comune con decine di persone ed il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 ottobre 2020)in Campidoglio, Virginiafa il test. Nella tarda mattinata di oggi, dopo una conferenza stampa in Comune con decine di persone ed il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, la...

marattin : Positivo al Covid, va in giro in un’auto blindata (e completamente sigillata) con altre persone costrette a stare a… - TgLa7 : #Covid: Merlo positivo, tamponi in Comm.Esteri Camera. Sottosegretario agli Esteri ha contratto Coronavirus - HuffPostItalia : Massimo Giannini positivo al Covid-19, evacuata la redazione del quotidiano La Stampa - filo_78 : Eh certo, ci crediamo tutti. Poi ti hanno offerto i 10 milioni di euro e hai fatto questo immenso sforzo di continu… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Il Comune lascia ai singoli la responsabilità di testarsi. E fioccano le proteste: 'Troppa superficialità' #coronavirus #camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo Covid, positivo a Roma il capo di Gabinetto della sindaca. La Raggi fa il tampone: in autoisolamento fino all'esito Il Messaggero In Calabria ad oggi sono stati effettuati 210.222 tamponi.

Presidenza - Catanzaro, 06/10/2020 BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 06/10/2020 . In Calabria ad oggi sono stati effettuati 210.222 tamponi. Le persone risultate positive al C ...

Milano, il bollettino sui casi di covid a scuola: 85 positivi e quasi 1.500 persone isolate

Di questi 85 casi positivi, 57 sono di Milano città, 26 di Milano provincia e 2 nel Lodigiano Dal 28 settembre al 4 ottobre ci sono stati 85 casi positivi - 77 alunni e 8 operatori - nelle scuole di M ...

Consulta: udienze pubbliche anche da remoto fino al 31 gennaio

A partire dal 20 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, singoli giudici e avvocati potranno partecipare all'udienza pubblica, mediante collegamento da remoto, qualora ragioni legate all' emergenza ep ...

Presidenza - Catanzaro, 06/10/2020 BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 06/10/2020 . In Calabria ad oggi sono stati effettuati 210.222 tamponi. Le persone risultate positive al C ...Di questi 85 casi positivi, 57 sono di Milano città, 26 di Milano provincia e 2 nel Lodigiano Dal 28 settembre al 4 ottobre ci sono stati 85 casi positivi - 77 alunni e 8 operatori - nelle scuole di M ...A partire dal 20 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, singoli giudici e avvocati potranno partecipare all'udienza pubblica, mediante collegamento da remoto, qualora ragioni legate all' emergenza ep ...