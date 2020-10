Covid, positivo a Roma il capo di Gabinetto della sindaca. Raggi fa il tampone: è negativa. Domani sanificazione palazzo Senatorio (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid in Campidoglio, Virginia Raggi fa il test. E risulta negativa, almeno al primo esame. Nella tarda mattinata di oggi, dopo una conferenza stampa in Comune con decine di persone ed il... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 ottobre 2020)in Campidoglio, Virginiafa il test. E risulta, almeno al primo esame. Nella tarda mattinata di oggi, dopo una conferenza stampa in Comune con decine di persone ed il...

marattin : Positivo al Covid, va in giro in un’auto blindata (e completamente sigillata) con altre persone costrette a stare a… - TgLa7 : #Covid: Merlo positivo, tamponi in Comm.Esteri Camera. Sottosegretario agli Esteri ha contratto Coronavirus - HuffPostItalia : Massimo Giannini positivo al Covid-19, evacuata la redazione del quotidiano La Stampa - Annalis04484378 : RT @raffaeleg50: Negli ultimi 3 mesi, avete mai conosciuto qualcuno positivo al covid? - klaus1973_2014 : RT @CalcioFinanza: Serie A, il presidente Dal Pino positivo al Covid -