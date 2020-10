Covid: nuovo ricovero al ‘San Pio’, ma nessun nuovo caso (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento ha processato in data odierna 131 tamponi (nr. 118 ordinari e nr. 13 rapidi), dei quali nr. 4 risultati positivi. I quattro positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Dal consueto bollettino giornaliero del nosocomio sannita si evince un nuovo ricovero. Si tratta di un paziente residente nel Sannio, ricoverato nell’Area Covid nel reparto di pneumologia sub-intensiva. Il totale delle persone ricoverate sale a 18, di cui 11 residenti in provincia di Benevento e 7 in altre province. L'articolo Covid: nuovo ricovero al ‘San ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento ha processato in data odierna 131 tamponi (nr. 118 ordinari e nr. 13 rapidi), dei quali nr. 4 risultati positivi. I quattro positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Dal consueto bollettino giornaliero del nosocomio sannita si evince un. Si tratta di un paziente residente nel Sannio, ricoverato nell’Areanel reparto di pneumologia sub-intensiva. Il totale delle persone ricoverate sale a 18, di cui 11 residenti in provincia di Benevento e 7 in altre province. L'articoloal ‘San ...

