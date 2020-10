Covid | nessun positivo nel Napoli Dopo l’allarme su due nuovi casi | arriva la secca smentita

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al-19”, fa sapere il Calcio, smentendo che ci siano altri due positivi aggiunti a Zielinski, Elmas, come era trapelato nel pomeriggio. Lae categorica, tranquillizza la società azzurra. Juvemtus-, una partita in sospeso Intanto, continua a tenere banco il caso di Juventus-. L’avvocato del club partenopeo, Mattia Grassani, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha precisato che “ilnon è indagato dalla Procura Federale”, sostenendo inoltre che “la partita con la Juve non può che giocarsi”.Grassani è tornato poi sul motivo per cui gli azzurri non ...