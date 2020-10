Covid, muore dipendente comunale: “Peppe ha lottato come un leone” (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Peppe era un punto di riferimento della struttura comunale ed ha combattuto come un leone in questi giorni contro il Covid”. Queste le parole utilizzate da Carlo Ferone, sindaco di Tufino (Napoli), per ricordare Giuseppe De Stefano, il dipendente comunale deceduto a causa del coronavirus all’ospedale di Boscotrecase dove era ricoverato dal 21 settembre scorso. “Purtroppo le sue fragili condizioni di salute non gli hanno consentito di sconfiggere questo mostro. Lo ricorderemo per sempre e siamo vicini alla moglie ed a tutta la famiglia in questo tristissimo momento” aggiunte il primo cittadino che poi attacca l’Asl Napoli 3 Sud sui ritardi dei tamponi e sulla chiusura del municipio che va avanti da due settimane. “Ad ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Peppe era un punto di riferimento della strutturaed ha combattutoun leone in questi giorni contro il”. Queste le parole utilizzate da Carlo Ferone, sindaco di Tufino (Napoli), per ricordare Giuseppe De Stefano, ildeceduto a causa del coronavirus all’ospedale di Boscotrecase dove era ricoverato dal 21 settembre scorso. “Purtroppo le sue fragili condizioni di salute non gli hanno consentito di sconfiggere questo mostro. Lo ricorderemo per sempre e siamo vicini alla moglie ed a tutta la famiglia in questo tristissimo momento” aggiunte il primo cittadino che poi attacca l’Asl Napoli 3 Sud sui ritardi dei tamponi e sulla chiusura del municipio che va avanti da due settimane. “Ad ...

HuffPostItalia : Chad, studente di 19 anni in salute, muore di complicazioni per una rara forma di Covid-19 - Mariang15709842 : RT @MarcoSanavia1: Il ministro della sanità ceca ha detto alla televisione che si covid si muore in 16 giorni: 1 settimana senza sintomi, 1… - ArteDesign_1985 : @Anaclet53896600 @nonkonforme @SM_Difesa @Esercito @_Carabinieri_ @poliziadistato @GDF 5. Ad oggi abbiamo 60.134ml… - _fiorucci : RT @Raffael31784437: Ma non è che sti politici s’ammalano di Covid per pubblicità ? Stranamente non ne muore uno , solo i poveracci e i pen… - luragiuseppe : RT @MarcoSanavia1: Il ministro della sanità ceca ha detto alla televisione che si covid si muore in 16 giorni: 1 settimana senza sintomi, 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore Covid, muore dipendente comunale: "Peppe ha lottato come un leone" anteprima24.it Migranti, a 15 anni muore in ospedale a Palermo dopo aver trascorso la quarantena sulla nave: “Corpo martoriato per le torture”

Era denutrito e disidratato, aveva il corpo “martoriato da segni di tortura“. È morto oggi in ospedale, a Palermo, dove era ricoverato dal 18 settembre, giorno dello sbarco dalla nave quarantena Alleg ...

Coronavirus a Reggio Calabria: muore il paziente ricoverato in terapia intensiva agli Ospedali Riuniti

Coronavirus a Reggio Calabria, l’uomo nei giorni scorsi era stato spostato dal reparto di malattie infettive alla terapia intensiva Si registra oggi dopo 5 mesi, un nuovo decesso da Coronavirus presso ...

Era denutrito e disidratato, aveva il corpo “martoriato da segni di tortura“. È morto oggi in ospedale, a Palermo, dove era ricoverato dal 18 settembre, giorno dello sbarco dalla nave quarantena Alleg ...Coronavirus a Reggio Calabria, l’uomo nei giorni scorsi era stato spostato dal reparto di malattie infettive alla terapia intensiva Si registra oggi dopo 5 mesi, un nuovo decesso da Coronavirus presso ...