Covid, l'Oms ottimista: 'C'è speranza per il vaccino entro la fine di quest'anno' (Di martedì 6 ottobre 2020) 'C'è la speranza che entro la fine di quest'anno potremo avere un ' . Lo ha detto il direttore generale dell' Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di una riunione di due giorni del comitato ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020) 'C'; lacheladipotremo avere un ' . Lo ha detto il direttore generale dell' Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di una riunione di due giorni del comitato ...

Corriere : Covid, l’Oms: «C’è speranza per un vaccino entro la fine dell’anno» - Corriere : Covid, l’Oms: «C’è speranza per un vaccino entro la fine dell’anno» - Adnkronos : #Covid, Oms: '#Vaccino possibile entro fine anno' - Marco_C0nc3rt1 : @La7tv Invece di sparare cazzate a raffica per fomentare panico e contrasto sociale, non avete parlato di questo. A… - marchese_il : RT @leggoit: Covid, Ranieri Guerra (Oms): «Malattia da non sottovalutare, dalle autopsie vediamo cicatrici anche nel cuore e nel fegato» ht… -