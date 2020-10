Covid, l’infettivologo Bassetti: «Basta terrorizzare la gente, non stiamo come a marzo» (Di martedì 6 ottobre 2020) «Indubbiamente i numeri crescono. Ed è evidente che nel momento i cui si fanno 120mila tamponi ci si aspetta un numero più elevato di contagiati. La percentuale dei positivi sul numero dei tamponi fatti è cresciuta. Ma siamo al 2,5% e siamo stati nel mese di agosto spesso intorno al 2%. Sicuramente è una situazione da tenere sotto controllo ma non bisogna fare panico». Lo dice l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova. L’esperto analizza gli ultimi dati del contagio di Covid in Italia. L’infettivologo Bassetti: «I numeri parlano chiaro» «Non possiamo dire alle persone che la situazione è tornata quella di marzo-aprile», afferma senza mezzi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) «Indubbiamente i numeri crescono. Ed è evidente che nel momento i cui si fanno 120mila tamponi ci si aspetta un numero più elevato di contagiati. La percentuale dei positivi sul numero dei tamponi fatti è cresciuta. Ma siamo al 2,5% e siamo stati nel mese di agosto spesso intorno al 2%. Sicuramente è una situazione da tenere sotto controllo ma non bisogna fare panico». Lo dice l’infettivologo Matteo, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova. L’esperto analizza gli ultimi dati del contagio diin Italia. L’infettivologo: «I numeri parlano chiaro» «Non possiamo dire alle persone che la situazione è tornata quella di-aprile», afferma senza mezzi ...

SecolodItalia1 : Covid, l’infettivologo Bassetti: «Basta terrorizzare la gente, non stiamo come a marzo» - jack40654332 : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo: 'Se tu hai il Covid oggi hai un letto immediato in ospedale e assistenza assicurata in terapia intensiva,… - TereTWT : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo: 'Se tu hai il Covid oggi hai un letto immediato in ospedale e assistenza assicurata in terapia intensiva,… - DaniloxDb : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo: 'Se tu hai il Covid oggi hai un letto immediato in ospedale e assistenza assicurata in terapia intensiva,… - galata_mf : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo: 'Se tu hai il Covid oggi hai un letto immediato in ospedale e assistenza assicurata in terapia intensiva,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’infettivologo Covid, l'infettivologo Bassetti: «II caso Genoa è la Waterloo dei tamponi» Corriere della Sera