Covid Italia, il bollettino di oggi 6 ottobre: 2.677 nuovi casi e 28 morti. Curva resta stabile, tamponi verso quota 100mila (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono 2677 i nuovi contagi da coronavirus in Italia rispetto al dato di ieri. Ventotto i decessi. Continua quindi a crescere il contagio anche se la Curva tutto sommato resta stabile: ieri i nuovi... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono 2677 icontagi da coronavirus inrispetto al dato di ieri. Ventotto i decessi. Continua quindi a crescere il contagio anche se latutto sommato: ieri i...

