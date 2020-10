Covid Italia, domani il Dpcm: mascherina all'aperto ma niente coprifuoco per bar e ristoranti (Di martedì 6 ottobre 2020) Nessun coprifuoco per bar e ristoranti e neppure ulteriori limiti alle feste private, come matrimoni, battesimi e compleanni. Il governo, per «evitare inutili drammatizzazioni» e per non... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 ottobre 2020) Nessunper bar ee neppure ulteriori limiti alle feste private, come matrimoni, battesimi e compleanni. Il governo, per «evitare inutili drammatizzazioni» e per non...

Palazzo_Chigi : #Immuni offre un valido contributo al contrasto del Covid-19: gratuita, totalmente anonima, aiuta a spezzare la cat… - Agenzia_Ansa : Verso obbligo #mascherine all'aperto in tutta Italia: orientamento del governo ma la decisione dopo confronto in Pa… - LegaSalvini : SCATTA IL COPRIFUOCO IN ITALIA GIUSEPPE CONTE CHIEDE NUOVAMENTE PIENI POTERI PER SÉ PROROGANDO LO STATO DI EMERGENZA - pimpi59 : RT @ASampierdarena: Toti continua a sottintendere di avere gestito bene e soprattutto di stare gestendo bene, con la Sanità regionale, l'em… - OscarPennacchi : Immagine significativa che parla da se... Io due domande me le farei, anche se provo a darmi una risposta da tempo… -