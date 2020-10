Covid, in Italia 2.677 nuovi casi e 28 morti (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono 2.677 i nuovi casi di Coronavirus e 28 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Si registra inoltre un decremento dei pazienti in terapia intensiva, in tutto 319, -4 da ieri,. Leggi su ilroma (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono 2.677 idi Coronavirus e 28 iinnelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Si registra inoltre un decremento dei pazienti in terapia intensiva, in tutto 319, -4 da ieri,.

