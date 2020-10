Covid, è crisi del turismo in Italia: sopratutto in alcune regioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Lockdown e pandemia di coronavirus hanno fortemente penalizzato il comparto turistico Italiano: 5 regioni in particolare. turismo in crisi a causa di pandemia e lockdown, con alcune regioni più in difficoltà di altre. Sono 5 i sistemi turistici regionali più colpiti: Veneto, Sicilia, Toscana, Lombardia e Lazio. Lo rende noto l’Istituto Demoskopika, secondo cui Il Veneto risulta in testa anche per il … L'articolo Covid, è crisi del turismo in Italia: sopratutto in alcune regioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Lockdown e pandemia di coronavirus hanno fortemente penalizzato il comparto turisticono: 5in particolare.ina causa di pandemia e lockdown, conpiù in difficoltà di altre. Sono 5 i sistemi turistici regionali più colpiti: Veneto, Sicilia, Toscana, Lombardia e Lazio. Lo rende noto l’Istituto Demoskopika, secondo cui Il Veneto risulta in testa anche per il … L'articolo, èdelininproviene da www.meteoweek.com.

