Covid, Dpcm varato domani: obbligo di mascherina all'aperto ma nessuna chiusura anticipata per i locali (Di martedì 6 ottobre 2020) L'Esecutivo si prepara ad emanare il nuovo Dpcm. Allo stesso tempo si prorogherà lo stato di emergenza fino al prossimo 31 ottobre 2021, come ha confermato il ministro della salute, Roberto Speranza, intervenendo stamattina in Parlamento. "L'emergenza non è finita, ci dobbiamo fare i conti. Bisogna mantenere quell'impalcatura istituzionale che fino ad ora ha funzionato", … L'articolo Covid, Dpcm varato domani: obbligo di mascherina all'aperto ma nessuna chiusura anticipata per i locali Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

