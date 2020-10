Covid | dai test alle zone rosse | il documento del Cts su cosa fare se cresce il contagio

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 ottobre 2020) Una serie di misure, sanitarie e non, da adottare se la situazione contagi peggiora. Si va da quelle più soft come gli ormai notie si arriva a quelle più dure se l’epidemia andasse fuori controllo in un’area del Paese con la chiusura di scuole e università, esercizi commerciali e la creazione di. Roma, Via del Corso. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images) Leggi anche ›-19, in valutazione la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio e un Telethon per l’app Immuni Cts: aumento contagiIldel Comitato tecnico scientifico relativo alla preparazione, per ...