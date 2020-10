Covid, contrordine dagli Usa: il contagio per via aerea supera 1,8 metri di distanza (Di martedì 6 ottobre 2020) Novità sul fronte della trasmissione del Covid da parte dei Cdc, i centri per il controllo delle malattie Usa. La massima autorità sanitaria statunitense. Dopo la gaffe dello scorso settembre, con il ritiro dal sito web delle nuove linee guida sulla diffusione del coronavirus, ora gli americani riconoscono ufficialmente che il Covid 19 può diffondersi attraverso minuscole goccioline di aerosol sospese nell’aria “per minuti o anche ore”. Covid, contrordine dagli Usa: 1 metro di distanza non basta L’aggiornamento significa che i Cdc ora ammettono che “alcune infezioni possono essere diffuse tramite l’esposizione al virus presente in piccole goccioline che possono rimanere nell’aria” per qualche tempo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Novità sul fronte della trasmissione delda parte dei Cdc, i centri per il controllo delle malattie Usa. La massima autorità sanitaria statunitense. Dopo la gaffe dello scorso settembre, con il ritiro dal sito web delle nuove linee guida sulla diffusione del coronavirus, ora gli americani riconoscono ufficialmente che il19 può diffondersi attraverso minuscole goccioline di aerosol sospese nell’aria “per minuti o anche ore”.Usa: 1 metro dinon basta L’aggiornamento significa che i Cdc ora ammettono che “alcune infezioni possono essere diffuse tramite l’esposizione al virus presente in piccole goccioline che possono rimanere nell’aria” per qualche tempo ...

