Covid, Conte “Italia simbolo resistenza, ma battaglia non ancora vinta” (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Confcooperative si dimostra una rete di silenziosi tessitori del lavoro in Italia. Colgo questa occasione per ringraziare tutte le donne e tutti gli uomini per aver agito anche nei mesi peggiori di questo anno. Siamo diventati in tutto il mondo simbolo di resistenza al Covid, anche se è una battaglia non ancora vinta. La soglia di attenzione deve rimanere massima, soprattutto nei mesi a venire. Rispetto alle sfide che stiamo affrontando, dobbiamo cogliere opportunità inedite che ci vengono offerte. Guardiamo al futuro con la speranza e la fiducia che hanno caratterizzato i nostri padri e i nostri nonni all’indomani della seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento alla 40esima Assemblea di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Confcooperative si dimostra una rete di silenziosi tessitori del lavoro in Italia. Colgo questa occasione per ringraziare tutte le donne e tutti gli uomini per aver agito anche nei mesi peggiori di questo anno. Siamo diventati in tutto il mondodial, anche se è unanonvinta. La soglia di attenzione deve rimanere massima, soprattutto nei mesi a venire. Rispetto alle sfide che stiamo affrontando, dobbiamo cogliere opportunità inedite che ci vengono offerte. Guardiamo al futuro con la speranza e la fiducia che hanno caratterizzato i nostri padri e i nostri nonni all’indomani della seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il premier Giuseppe, nel suo intervento alla 40esima Assemblea di ...

