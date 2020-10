Covid Campania, l'Unitá di Crisi smentisce l'emergenza posti letto (Di martedì 6 ottobre 2020) Foto Napoli Today L'Unità di Crisi per l'emergenza Covid-19 comunica quanto segue: 1. Non vi è alcuna emergenza relativa ai posti letto disponibili, sia di terapia intensiva sia di degenza ordinaria. Se una sola ... Leggi su amalfinotizie (Di martedì 6 ottobre 2020) Foto Napoli Today L'Unità diper l'-19 comunica quanto segue: 1. Non vi è alcunarelativa aidisponibili, sia di terapia intensiva sia di degenza ordinaria. Se una sola ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di conteni… - HuffPostItalia : Flavia Petrini: 'In Campania e in Puglia criticità nei reparti Covid' - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, PRIME MISURE DRASTICHE ?SI BLOCCA LA MOVIDA ? Consulta la news e l’ordinanza n. 75 con i relativi alleg… - Notiziedi_it : Covid-19, Unità di Crisi regionale: “Non c’è alcuna emergenza posti letto in Campania” - Scisciano : Regione Campania, l’Unità di Crisi per l’emergenza Covid-19: nessuna emergenza relativa ai posti letto disponibili… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Coronavirus in Campania, Covid Center e mezzo servizio: Napoli, Caserta e Salerno senza collaudi... Il Mattino La Regione chiarisce: “Nessuna crisi nelle terapie intensive”

E' quanto si apprende da una nota dell'unità di crisi della Regione Campania sull'emergenza coronavirus. I posti letto di degenza disponibili sono 555 mentre quelli di degenza occupati sono 460. "Come ...

Covid, la Regione: «Ancora disponibili 92 posti in terapia intensiva»

È quanto si apprende da una nota dell'unità di crisi della Regione Campania sull'emergenza coronavirus. I posti letto di degenza disponibili sono 555 mentre quelli di degenza occupati sono 460. «Come ...

E' quanto si apprende da una nota dell'unità di crisi della Regione Campania sull'emergenza coronavirus. I posti letto di degenza disponibili sono 555 mentre quelli di degenza occupati sono 460. "Come ...È quanto si apprende da una nota dell'unità di crisi della Regione Campania sull'emergenza coronavirus. I posti letto di degenza disponibili sono 555 mentre quelli di degenza occupati sono 460. «Come ...