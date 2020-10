Covid a Napoli, chiuso l’asilo nido Duca d’Aosta: “Tra il personale contatto stretto di un positivo” (Di martedì 6 ottobre 2020) Risale a questa mattina la notizia secondo la quale l’asilo nido di Napoli Fuorigrotta Duca d’Aosta sarebbe stato chiuso per due giorni a causa del Coronavirus. In particolare la persona interessata sarebbe un membro del personale (interno a Napoli Servizi), nonché contatto stretto di un caso già positivo. “In un primo momento” – ha spiegato … L'articolo Covid a Napoli, chiuso l’asilo nido Duca d’Aosta: “Tra il personale contatto stretto di un positivo” Leggi su dailynews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Risale a questa mattina la notizia secondo la quale l’asilodiFuorigrottad’Aosta sarebbe statoper due giorni a causa del Coronavirus. In particolare la persona interessata sarebbe un membro del(interno aServizi), nonchédi un caso già positivo. “In un primo momento” – ha spiegato … L'articolol’asilod’Aosta: “Tra ildi un positivo”

LaStampa : Juventus-Napoli e Covid 19, cosa dice la legge: “La scelta dei bianconeri è corretta” - fanpage : I nostri medici purtroppo non sono immuni. Il dottor Celentano non ce l’ha fatta - MarcoBellinazzo : Asl 1 di Napoli che ha competenza giuridica in materia di covid e isolamenti riconosciuta anche da ministero della… - rep_napoli : Covid: ok dell'Ue al sostegno all'Italia: un miliardo e mezzo per le aziende del Sud [aggiornamento delle 18:31] - Hina__Rang : RT @tragi_com78: Comunque che il presidente della Lega Calcio sia positivo al Covid nella settimana di Juve Napoli è sintomatico. -