Covid, 22 casi in Irpinia annunciati dall’Asl: un ricovero nel capoluogo (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 22 persone, di cui: 10, residenti nel comune di Frigento, contatti di positivo; 5 , residenti nel comune di Sturno, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Avellino, ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino; 1, residente nel comune di Cervinara, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Gesualdo, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Grottaminarda, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Roccabascerana, ricoverata presso l’AO “San Pio” di Benevento; 1, residente nel comune di Sperone; 1, residente nel comune di Torrioni, rientro. Covid in Campania, lieve calo dei contagi e due vittime: il bollettino L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al19 i tamponi naso-faringei effettuati su 22 persone, di cui: 10, residenti nel comune di Frigento, contatti di positivo; 5 , residenti nel comune di Sturno, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Avellino, ricoverata presso l’AORN “Moscati” di Avellino; 1, residente nel comune di Cervinara, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Gesualdo, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Grottaminarda, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Roccabascerana, ricoverata presso l’AO “San Pio” di Benevento; 1, residente nel comune di Sperone; 1, residente nel comune di Torrioni, rientro.in Campania, lieve calo dei contagi e due vittime: il bollettino L'articolo ...

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - capuanogio : Il Giudice sportivo prende tempo su #JuveNapoli ma la Procura #Figc apre un’inchiesta sulla gestione dei casi… - capuanogio : La Procura #Figc ha aperto un’inchiesta sul rispetto del protocollo da parte del #Napoli ma potrebbe farlo anche pe… - LuciaLaVita1 : RT @Adnkronos: Covid, altri 395 casi e due morti in Campania - TfnWeb : Covid, 198 nuovi casi in Sicilia. 2.677 in tutta Italia -