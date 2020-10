Covid-19, ultime notizie – L’Oms annuncia: «Entro fine anno possibile vaccino». In Turchia 1.500 nuovi positivi in 24 ore. Italia, l’Ue approva il piano da 1,5 miliardi per il Sud (Di martedì 6 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 28 vittime in un giorno. I contagi crescono (+2.677) e aumentano di nuovo i tamponi (+39.501) – Il bollettino della Protezione civile 6 ottobre Coronavirus, in Lombardia tornano a salire i nuovi casi: sono 350, quasi 100 in più di ieri. Nessun decesso – Il bollettino della Regione Lombardia 6 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono oltre 35,5 milioni i casi da Coronavirus registrati nel mondo dall’inizio della ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, 28 vittime in un giorno. I contagi crescono (+2.677) e aumentano di nuovo i tamponi (+39.501) – Il bollettino della Protezione civile 6 ottobre Coronavirus, in Lombardia tornano a salire icasi: sono 350, quasi 100 in più di ieri. Nessun decesso – Il bollettino della Regione Lombardia 6 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia ine nel mondo – Le immaginiSono oltre 35,5 milioni i casi da Coronavirus registrati nel mondo dall’inizio della ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Coronavirus, in Italia 2.677 nuovi contagi e 28 vittime. Ultime notizie Fanpage.it Covid, Zaia: «Basta con il dirigismo. Conosciamo meglio noi cosa serve ai territori, non siamo irresponsabili»

Zaia presidente della Regione Veneto: «Non nego che serva una visione nazionale del problema pandemia. Ma le Regioni hanno una competenza quasi esclusiva» ...

Covid in Campidoglio, positivo il capo di Gabinetto. Virginia Raggi in autoisolamento

Campidoglio, positivo il capo di Gabinetto della Raggi: la sindaca fa il tampone ed è in autoisolamento. Un caso di positività al Covid è stato registrato nell’Ufficio di Gabinetto della sindaca di Ro ...

COVID: OBBLIGO MASCHERINE, ARRIVANO SUPERMULTE, SPERANZA, “BATTAGLIA NON E’ VINTA”

ROMA – “Non dobbiamo farci illusioni e pensare di esserne fuori”: perché il virus circola in maniera “diffusa e generalizzata” in tutta Italia con la curva dei contagi in crescita da nove settimane co ...

