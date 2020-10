Covid-19, Consulta: giudici e avvocati in udienza anche da remoto (Di martedì 6 ottobre 2020) A partire dal 20 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, singoli giudici e avvocati potranno partecipare all'udienza pubblica, mediante collegamento da remoto, qualora ragioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19 impediscano loro di essere presenti alla Corte costituzionale. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Consulta Mario Rosario Morelli emanato oggi, in conformità a quanto deliberato dal collegio. Il decreto è stato adottato per contribuire al contrasto dell'emergenza da Covid-19, con particolare riferimento alla situazione epidemiologica della Corte, e per assicurare la continuità nonché il tempestivo esercizio della funzione di giustizia costituzionale, nel pieno rispetto del contraddittorio.Tenuto conto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 ottobre 2020) A partire dal 20 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, singolipotranno partecipare all'pubblica, mediante collegamento da, qualora ragioni legate all'emergenza epidemiologica da-19 impediscano loro di essere presenti alla Corte costituzionale. Lo stabilisce il decreto del Presidente dellaMario Rosario Morelli emanato oggi, in conformità a quanto deliberato dal collegio. Il decreto è stato adottato per contribuire al contrasto dell'emergenza da-19, con particolare riferimento alla situazione epidemiologica della Corte, e per assicurare la continuità nonché il tempestivo esercizio della funzione di giustizia costituzionale, nel pieno rispetto del contraddittorio.Tenuto conto ...

Lo stabilisce il decreto del Presidente della Consulta Mario Rosario Morelli emanato oggi, in conformità a quanto deliberato dal collegio. Il decreto è stato adottato per contribuire al contrasto dell ...

Nel 2020 stima passa da -12,9% a -9,2%, +7,2% nel 2021 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 ott - Il commercio mondiale, una delle principali vittime economiche della pandemia del Covid-19, e' ...

Nel 2020 stima passa da -12,9% a -9,2%, +7,2% nel 2021 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 ott - Il commercio mondiale, una delle principali vittime economiche della pandemia del Covid-19, e' ...