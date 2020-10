Covid-19, aggiornamento dell’Asl sannita: cinque nuovi contagi, due i guariti (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento città, Arpaise, Campoli del Monte Taburno, Montesarchio e Paolisi. E’ la mappa dei nuovi contagi, quello delle ultime 24 ore. Il bollettino dell’Asl parla di cinque nuovi casi e di due guariti, a Dugenta e Sant’Angelo a Cupolo. Sale così a 170 il numero di contagiati nel Sannio durante la seconda ondata del virus, quasi la metà (82) sono i guariti. Di seguito la tabella aggiornata alla data odierna. L'articolo Covid-19, aggiornamento dell’Asl sannita: cinque nuovi contagi, due i guariti proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento città, Arpaise, Campoli del Monte Taburno, Montesarchio e Paolisi. E’ la mappa dei, quello delle ultime 24 ore. Il bollettino dell’Asl parla dicasi e di due, a Dugenta e Sant’Angelo a Cupolo. Sale così a 170 il numero diati nel Sannio durante la seconda ondata del virus, quasi la metà (82) sono i. Di seguito la tabella aggiornata alla data odierna. L'articolo-19,dell’Asl, due iproviene da Anteprima24.it.

repubblica : De Magistris attacca l'ultima ordinanza di De Luca per la prevenzione del Covid: 'Così si consegnano i locali alle… - repubblica : Covid, per l'app Immuni oltre 350 mila download negli ultimi due giorni: superati i 7 milioni [aggiornamento delle… - repubblica : Massimo Giannini e 'la lezione del Covid': le ore in ospedale, le grida dei pazienti. 'Non scenda il Grande Oblio s… - Marilenapas : RT @repubblica: Massimo Giannini e 'la lezione del Covid': le ore in ospedale, le grida dei pazienti. 'Non scenda il Grande Oblio su questa… - LIDAMUGNAI : RT @rep_bologna: Covid, la Regione vara il test rapido: 15 minuti in farmacia [aggiornamento delle 14:04] -