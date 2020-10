Cotto e Mangiato | ricetta 6 ottobre 2020

(Di martedì 6 ottobre 2020) Cosa c’è oggi nella cucina di Tessa Gelisio!? Ladel giorno è LaAvremo bisogno di: 3 Uova70 grammi di cipollaErbe miste aromatiche1 spicchio d’aglio Aceto250 polpa pomodori3 pomodori secchiFormaggio grattugiato Preparazione In una padella mettere cipolla, olio, aglio ed erbe aromatiche e far soffriggere. Sfumate con un goccio di aceto dunque aggiungere la polpa di pomodoro. Dopo qualche minuto aggiungere i pomodori secchi, salare e lasciare cuocere. A questo punto sbattere le uova, aggiungere il formaggio, dunque versare nella padella, e lasciare cuocere tutto insieme. Quando l’uovo sarà, impiattare e decorare con basilico. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

Cosa si cucina in questi primi giorni di autunno se non delle ricette a base di funghi? Arriva proprio da Benedetta Parodi un super consiglio per un primo piatto da leccarsi i baffi. Di cosa si tratta ...La recensione di una cena alla pizzeria i Masanielli di Francesco Martucci di Caserta. Vale il viaggio, perché il futuro della pizza è cotto al vapore, fritto e poi al forno ...