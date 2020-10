Così Biden ha usato le scappatoie fiscali per pagare meno tasse (Di martedì 6 ottobre 2020) Mentre i media si concentravano sull’inchiesta del New York Times incentrata sui redditi di Donald Trump, il rivale democratico nella corsa alle presidenziali del 3 novembre, Joe Biden, ha rilasciato la propria dichiarazione dei redditi. Leggendola attentamente ci sono una serie di indicazioni interessanti non solo su come funziona il sistema fiscale americano, ma anche … Così Biden ha usato le scappatoie fiscali per pagare meno tasse InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 ottobre 2020) Mentre i media si concentravano sull’inchiesta del New York Times incentrata sui redditi di Donald Trump, il rivale democratico nella corsa alle presidenziali del 3 novembre, Joe, ha rilasciato la propria dichiarazione dei redditi. Leggendola attentamente ci sono una serie di indicazioni interessanti non solo su come funziona il sistema fiscale americano, ma anche … CosìhaleperInsideOver.

TizianaFerrario : mai visto un dibattito così caotico e rude con Trump che si è sovrapposto a Biden di continuo.Brutto attacco al fig… - ferrazza : Leggo la cronaca del dibattito Trump-Biden sul @nytimes. Mentre qui spesso è Capitano, Cavaliere, Zinga, i 2 Matteo… - AIexandra___bb : Non mi sorprenderebbe affatto se a novembre vincesse Biden. C'è troppa gente stupida masochista e soprattutto igno… - Oscar_Corona : @rinelkind @masechi Scommettiamo che non sarà un 370 a 160 x Biden? Io penso che vincerà ma non così come appare og… - m_awk1 : @giovDM Problemi io con lei? Certo che no. Il fatto che tutti i commenti sono sempre così critici su Trump e così d… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Biden Trump e il messaggio alle milizie dei «Proud Boys»: chiamata alle armi? Corriere della Sera