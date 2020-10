francescoseghez : Il governo vuole riformare RdC con 'task force che si occupi di progettare e rendere operativa una struttura inform… - supercicciolo : @Sydilvizioso Non è possibile sta pagliacciata. Esempio, il giudice sportivo: che supplemento di indagini ti serve?… - outofnecessity_ : Cáñale Teams, del corso gruppo whatsapp del corso, indirizzo mail del corso - io BOH ma cosa ci vuole a usare Teams… - ggoldenpotatoo : RT @nongiocoabocce: smettete fottutamente di dire che H è etero, gay, bisessuale, pansessuale e chi più ne ha più ne metta. LUI NON VUOLE F… - ilpost : Cosa vuole fare il governo sul coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa vuole

Il Post

Ma che cosa vuol dire essere una Società Benefit e che cosa significa arrivare a ottenere la certificazione come B Corp? La Società Benefit (o Benefit Corporation) è una forma giuridica di impresa ...Ecco cosa ha detto: "Perché fare un terzo film di Sherlock Holmes se non sarai in grado di produrre anche altri spin-off per portare nella saga diversità, altri tempi e altri elementi?" ...