Coronavirus, Virginia Raggi ha fatto il tampone: è in autoisolamento (Di martedì 6 ottobre 2020) A seguito del caso di Covid accertato nell’Ufficio di Gabinetto il sindaco di Roma Virginia Raggi ha eseguito il tampone in un ospedale pubblico e ora è in autoisolamento fino all’esito del test. La prima cittadina – informa il Campidoglio- “continuerà a esercitare le sue funzioni istituzionali”. Secondo quanto si è appreso la sindaca Raggi, in aderenza alle linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l’effettuazione di un test diagnostico. La prima cittadina si è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone e, come prevedono le norme, rimarrà in autoisolamento in attesa dell’esito dei test.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) A seguito del caso di Covid accertato nell’Ufficio di Gabinetto il sindaco di Romaha eseguito ilin un ospedale pubblico e ora è infino all’esito del test. La prima cittadina – informa il Campidoglio- “continuerà a esercitare le sue funzioni istituzionali”. Secondo quanto si è appreso la sindaca, in aderenza alle linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l’effettuazione di un test diagnostico. La prima cittadina si è recata in un ospedale pubblico per effettuare ile, come prevedono le norme, rimarrà inin attesa dell’esito dei test.L'articolo ...

Nella tarda mattinata di oggi, dopo una conferenza stampa in Comune con decine di persone ed il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, la sindaca Virginia Raggi ha appreso che il suo capo di ...

