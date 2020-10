Coronavirus, verso rinvio CdM a domani: possibile ‘Dpcm ponte’ stasera (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo l’incidente sul numero legale alla Camera sulle risoluzioni legate alle comunicazione del ministro della Salute Roberto Speranza, il Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto tenersi in serata -e che non è stato ancora sconvocato- con ogni probabilità verrà rinviato a domani. E’ tuttavia possibile, viene spiegato da autorevoli fonti di governo all’Adnkronos, che il premier Giuseppe Conte firmi già stasera o al più tardi domani mattina un Dpcm ‘ponte‘, per traghettare le misure anti-Covid che scadrebbero sempre domani, 7 ottobre. Si tratta, tuttavia, di una possibilità, visto che le regole contenute nel Dpcm in vigore varrebbero anche per la giornata di domani, fino alla mezzanotte. Ma, considerando i ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo l’incidente sul numero legale alla Camera sulle risoluzioni legate alle comunicazione del ministro della Salute Roberto Speranza, il Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto tenersi in serata -e che non è stato ancora sconvocato- con ogni probabilità verrà rinviato a. E’ tuttavia, viene spiegato da autorevoli fonti di governo all’Adnkronos, che il premier Giuseppe Conte firmi giào al più tardimattina un Dpcm ‘ponte‘, per traghettare le misure anti-Covid che scadrebbero sempre, 7 ottobre. Si tratta, tuttavia, di una possibilità, visto che le regole contenute nel Dpcm in vigore varrebbero anche per la giornata di, fino alla mezzanotte. Ma, considerando i ...

fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso il Cdm martedì per la proroga dello stato d'emergenza | Il Dpcm: obbligo di mascherine all'apert… - TermometroPol : ?? CORONAVIRUS ?? Il ministro della Salute Speranza preannuncia le misure anti-contagio che compariranno nel prossim… - zazoomblog : Coronavirus: verso rinvio Cdm a domani possibile Dpcm ponte - #Coronavirus: #verso #rinvio #domani -