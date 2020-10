Coronavirus, un positivo nell’Ufficio di Gabinetto di Virginia Raggi. Sindaca in autoisolamento (Di martedì 6 ottobre 2020) Virginia Raggi è stata sottoposta al tampone per il Coronavirus dopo una positività nel suo Ufficio di Gabinetto. ROMA – Virginia Raggi sottoposta al tampone per il Coronavirus. Secondo quanto riportato da SkyTG24, che cita il Campidoglio, la Sindaca ha deciso di effettuare il test dopo una positività registrata nel suo Ufficio di Gabinetto. La prima cittadina è in autoisolamento e ci resterà fino a quando non le sarà comunicato l’esito del tampone. Il caso di positività Il caso positivo è il capo di Gabinetto, Stefano Castiglione. “Mi trovo ha casa – ha detto l’uomo a Il Foglio – ho ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 ottobre 2020)è stata sottoposta al tampone per ildopo una positività nel suo Ufficio di. ROMA –sottoposta al tampone per il. Secondo quanto riportato da SkyTG24, che cita il Campidoglio, laha deciso di effettuare il test dopo una positività registrata nel suo Ufficio di. La prima cittadina è ine ci resterà fino a quando non le sarà comunicato l’esito del tampone. Il caso di positività Il casoè il capo di, Stefano Castiglione. “Mi trovo ha casa – ha detto l’uomo a Il Foglio – ho ...

TgLa7 : #Coronavirus: direttore della Stampa Giannini positivo, chiusa redazione - 6000sardine : #Trump ancora positivo al #coronavirus, torna alla casa bianca e si toglie la mascherina. Un gesto che offende le m… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Von der Leyen in isolamento: ha avuto contatti con un positivo #CORONAVIRUS - stefanoruster : RT @MarcoDiMaro: @napolista Napoli, Rrahmani è positivo al coronavirus Tra i due tamponi ancora in elaborazione, è risultato positivo quell… - AtlanteUsa2020 : Anche il generale Milley, capo di Stato maggiore è in quarantena dopo che un ammiraglio è risultato positivo. #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, positivo Gulino: candidato sindaco al ballottaggio di Augusta La Repubblica In Liguria 170 nuovi positivi al coronavirus

In totale sono 3.595 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.922 e cioè 33 più di ie ...

Coronavirus, la bozza del nuovo dpcm: tampone a chi arriva da Regno Unito, Olanda e Belgio. App Immuni operativa fino al 2022

Aumentano le restrizioni sugli ingressi da alcuni Paesi dell’Unione europea. È questa una delle principali novità contenute nella bozza del nuovo dpcm che sarà firmato mercoledì dal presidente del Con ...

Covid19, positivo il capo di Gabinetto del Campidoglio: tampone per Virginia Raggi, è in isolamento

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha fatto il tampone ed è in isolamento domiciliare, dopo che il capo di Gabinetto del Campidoglio, Stefano Castiglione, è risultato positivo al coronavirus. Il contag ...

In totale sono 3.595 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.922 e cioè 33 più di ie ...Aumentano le restrizioni sugli ingressi da alcuni Paesi dell’Unione europea. È questa una delle principali novità contenute nella bozza del nuovo dpcm che sarà firmato mercoledì dal presidente del Con ...La sindaca di Roma Virginia Raggi ha fatto il tampone ed è in isolamento domiciliare, dopo che il capo di Gabinetto del Campidoglio, Stefano Castiglione, è risultato positivo al coronavirus. Il contag ...