Coronavirus: ultime dichiarazioni di Speranza su scuole e nuovo Dpcm (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ministro Speranza ha risposto alle preoccupazioni circa le scuole ed il nuovo Dpcm. In aula le sue comunicazioni. Misure di contenimento del #Covid19, in corso in Aula le comunicazioni del Ministro @roberSperanza – @MinisteroSalute. Diretta canale satellitare, https://t.co/8uiPh97Ir2 e WebTv: https://t.co/ZrvoWzVC5B #COVID19italia #OpenCamera pic.twitter.com/Cw7kU6AAy7 — Camera dei deputati (@Montecitorio) October 6, 2020 “Bisogna … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Il ministroha risposto alle preoccupazioni circa leed il. In aula le sue comunicazioni. Misure di contenimento del #Covid19, in corso in Aula le comunicazioni del Ministro @rober– @MinisteroSalute. Diretta canale satellitare, https://t.co/8uiPh97Ir2 e WebTv: https://t.co/ZrvoWzVC5B #COVID19italia #OpenCamera pic.twitter.com/Cw7kU6AAy7 — Camera dei deputati (@Montecitorio) October 6, 2020 “Bisogna … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie: verso l’obbligo di mascherina anche all’aperto - #Coronavirus #ultime #notizie: #verso - Fprime86 : RT @SkyTG24: ??'Valutiamo l'estensione dell'obbligo delle mascherine anche all'aperto ??'Da 9 settimane c'è una tendenza alla crescita dei nu… -