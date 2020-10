Coronavirus, Trump: “Sto bene, non vedo l’ora di fare il duello tv con Biden” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Mi sento bene”, “non vedo l’ora di fare il dibattito giovedi’ sera, il 15 ottobre a Miami. Sara’ fantastico“: con due tweet, Donald Trump conferma il suo buono stato di salute durante la convalescenza per il Covid e guarda gia’ al secondo duello tv con il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca Joe Biden.L'articolo Coronavirus, Trump: “Sto bene, non vedo l’ora di fare il duello tv con Biden” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) “Mi sento”, “nonl’ora diil dibattito giovedi’ sera, il 15 ottobre a Miami. Sara’ fantastico“: con due tweet, Donaldconferma il suo buono stato di salute durante la convalescenza per il Covid e guarda gia’ al secondotv con il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca Joe Biden.L'articolo: “Sto, nonl’ora diiltv con Biden” MeteoWeb.

6000sardine : #Trump ancora positivo al #coronavirus, torna alla casa bianca e si toglie la mascherina. Un gesto che offende le m… - fattoquotidiano : GLI AGENTI DI TRUMP 'POSITIVI' AL CORONAVIRUS Il virologo Fauci 'Non fatemi commentare', leggete cosa accade in Usa - giuliainnocenzi : Un presidente contagioso dice al mondo di non avere paura del virus dopo essersi tolto la mascherina e mentre sembr… - Antonel23399615 : RT @IlPrimatoN: Il presidente degli Stati Uniti torna a 'bombardare' via Twitter. E sul Covid... - nhpaolocastelli : RT @IlPrimatoN: Il presidente degli Stati Uniti torna a 'bombardare' via Twitter. E sul Covid... -

New York, 06 ott 17:23 - (Agenzia Nova) - La nota piattaforma social Twitter è tornata a oscurare un messaggio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella fattispecie quello in cui il capo ...

La Casa Bianca è un focolaio Covid, ma il presidente Donald Trump continua a fare lo spavaldo per guadagnare ... che traccia l’emergere del nuovo coronavirus a Wuhan, il suo percorso in tutto il mondo ...

New York, 06 ott 17:23 - (Agenzia Nova) - La nota piattaforma social Twitter è tornata a oscurare un messaggio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella fattispecie quello in cui il capo ...La Casa Bianca è un focolaio Covid, ma il presidente Donald Trump continua a fare lo spavaldo per guadagnare ... che traccia l'emergere del nuovo coronavirus a Wuhan, il suo percorso in tutto il mondo ...