Coronavirus, Trump rientrato alla Casa Bianca: si toglie mascherina e saluta, “uscite, non fatevi condizionare” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente USA Donald Trump è arrivato alla Casa Bianca dal Walter Reed Medical Center dove era ricoverato per Coronavirus: si è fermato sul patio del South Lawn, davanti alla porta aperta con le bandiere, si è tolto la mascherina e ha salutato con la mano. “State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si può combattere“: questo il messaggio agli americani del presidente , un un video rilasciato subito il suo rientro alla Casa Bianca dall’ospedale. Trump potrebbe avere una “ricaduta“, secondo il noto virologo Anthony Fauci: “Non sono coinvolto nelle sue cure“, ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente USA Donaldè arrivatodal Walter Reed Medical Center dove era ricoverato per: si è fermato sul patio del South Lawn, davantiporta aperta con le bandiere, si è tolto lae hato con la mano. “State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si può combattere“: questo il messaggio agli americani del presidente , un un video rilasciato subito il suo rientrodall’ospedale.potrebbe avere una “ricaduta“, secondo il noto virologo Anthony Fauci: “Non sono coinvolto nelle sue cure“, ha ...

