Coronavirus, Trump: 'Impariamo a conviverci, influenza è più letale' (Di martedì 6 ottobre 2020) 'La stagione influenzale sta arrivando. Molte persone ogni anno, a volte oltre 100mila, e nonostante il vaccino, muoiono di influenza. Chiuderemo il nostro Paese? No, abbiamo imparato a conviverci, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 ottobre 2020) 'La stagionele sta arrivando. Molte persone ogni anno, a volte oltre 100mila, e nonostante il vaccino, muoiono di. Chiuderemo il nostro Paese? No, abbiamo imparato a, ...

fattoquotidiano : GLI AGENTI DI TRUMP 'POSITIVI' AL CORONAVIRUS Il virologo Fauci 'Non fatemi commentare', leggete cosa accade in Usa - giuliainnocenzi : Un presidente contagioso dice al mondo di non avere paura del virus dopo essersi tolto la mascherina e mentre sembr… - Tg3web : Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto foll… - Ciccio_1363 : RT @iltrumpo: Cominciamo a non salutare quelli senza mascherina, teniamoli lontano, guardiamoli come se fossero reietti. Insieme al distanz… - arcanodavvero : RT @Open_gol: Coronavirus, Fauci avverte Trump: «È in uno stadio iniziale della malattia. Non è escluso un peggioramento». Il video ? htt… -