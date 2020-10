Coronavirus, Trump ci ricasca: «È meno letale dell’influenza». E Facebook rimuove il post (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Donald Trump torna a paragonare il Coronavirus all’influenza. Lo aveva fatto a inizio pandemia, e lo fa ancora oggi, a poche ore dalle dimissioni dal Walter Reed Hospital. Il presidente, che venerdì scorso ha annunciato la propria positività al virus, ha scritto sui propri profili social: «La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere con la Covid-19, che su gran parte della popolazione è molto meno letale». Dopo poche ore, Facebook ha rimosso il post di Trump ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Donaldtorna a paragonare ilall’influenza. Lo aveva fatto a inizio pandemia, e lo fa ancora oggi, a poche ore dalle dimissioni dal Walter Reed Hospital. Il presidente, che venerdì scorso ha annunciato la propria positività al virus, ha scritto sui propri profili social: «La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere con la Covid-19, che su gran parte della popolazione è molto». Dopo poche ore,ha rimosso ildi...

