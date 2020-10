Coronavirus, troppi silenzi sui malati: cosa ci viene nascosto? (Di martedì 6 ottobre 2020) Perché da mesi riceviamo informazioni poco trasparenti? Qual è l'età delle vittime? Quanti sono i morti riconducibili solo al Covid? Come prende le sue decisioni il Cts? Leggi su quotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Perché da mesi riceviamo informazioni poco trasparenti? Qual è l'età delle vittime? Quanti sono i morti riconducibili solo al Covid? Come prende le sue decisioni il Cts?

simo_zybo : @cdauria63 @WRicciardi Guarda che il dato giornaliero non ha senso nemmeno per il coronavirus. Fosse per me 1 bolle… - infoitinterno : “Nuovo Dpcm” Coronavirus Italia | il governo corre ai ripari | “Troppi contagi” - mimmamax : RT @mimmamax: @BeaLorenzin @Deputatipd Non è che ti sei fatta troppi vaccini?..O quelli li fai fare solo a noi come l'App Immuni che non ha… - mimmamax : @BeaLorenzin @Deputatipd Non è che ti sei fatta troppi vaccini?..O quelli li fai fare solo a noi come l'App Immuni… - PraesesMundi : Troppi clienti, bar chiuso per assembramento, a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112. #coronavirus #covid19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus troppi Coronavirus, troppi silenzi sui malati: cosa ci viene nascosto? Quotidiano.net Quarantena flessibile

Ieri il numero di nuovi contagi da Covid-19 in Italia è diminuito ... Perché, come ci ricordano sia la letteratura scientifica sia i racconti di tanti, troppi cittadini, la positività del tampone può ...

"Il virus corre su bus e metro" Vaia: troppi viaggiatori ammassati

"Prudenza senza drammatizzare, senza allarmare. Nelle scuole stiamo facendo tanto, abbiamo fatto tantissimo nei porti e negli aeroporti. Sono i trasporti metropolitani ora a preoccuparci". Mette in gu ...

Ieri il numero di nuovi contagi da Covid-19 in Italia è diminuito ... Perché, come ci ricordano sia la letteratura scientifica sia i racconti di tanti, troppi cittadini, la positività del tampone può ..."Prudenza senza drammatizzare, senza allarmare. Nelle scuole stiamo facendo tanto, abbiamo fatto tantissimo nei porti e negli aeroporti. Sono i trasporti metropolitani ora a preoccuparci". Mette in gu ...