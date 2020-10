Coronavirus: stretta anti-contagio, mascherine obbligatorie all’aperto e multe in arrivo, ma il nuovo Dpcm potrebbe slittare (Di martedì 6 ottobre 2020) Dal Senato via libera alla risoluzione per la proroga dell’emergenza. Alla Camera via libera rinviato a domani: in due votazioni manca il numero legale. Due le ipotesi sul tavolo di Palazzo Chigi: la prima è quella di varare il decreto-cornice, con la proroga dello stato di emergenza, e il conseguente Dpcm; la seconda è quella di un Dpcm “ponte” che arrivi al 15 ottobre Leggi su ilsole24ore (Di martedì 6 ottobre 2020) Dal Senato via libera alla risoluzione per la proroga dell’emergenza. Alla Camera via libera rinviato a domani: in due votazioni manca il numero legale. Due le ipotesi sul tavolo di Palazzo Chigi: la prima è quella di varare il decreto-cornice, con la proroga dello stato di emergenza, e il conseguente; la seconda è quella di un“ponte” che arrivi al 15 ottobre

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: a #Parigi arriva la stretta su bar e ristoranti. Contagi in rapida salita in tutta Europa #covid… - infoitinterno : Coronavirus, la stretta nel nuovo dpcm ottobre - Ticinonline : Nuova stretta per contenere il coronavirus in Italia #mascherine #italia #obbligo #covid19 - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Coronavirus, stabili i nuovi contagi. Crescono ricoveri e terapie intensive. In #Campania record di contagi. Stretta sulla mov… - valentinadigrav : RT @danieledann1: ??#USA: Donald #Trump dimesso dall'ospedale, torna alla Casa Bianca e toglie la mascherina. Sono già 11 le persone della s… -