Coronavirus, stretta a Berlino: chiusura locali alle 23 e nuovi limiti agli assembramenti (Di martedì 6 ottobre 2020) Il numero dei nuovi casi positivi registrati a Berlino nelle ultime 24 ore dal Robert Koch Institut era 301 e in Laender come lo Schleswig Holstein alcuni quartieri della citta’, fra cui Mitte, sono definiti zone a rischio. A causa dell’aumento dei casi, il Senato berlinese ha disposto che locali e ristoranti della capitale restino chiusi dalle 23 alle 6. Lo scrive la Dpa citando fonti dell’amministrazione locale. Durante la notte potranno restare aperti soltanto i benzinai, che pero’ non potranno vendere alcolici. Dalle 23 alle 6, gli assembramenti in pubblico saranno consentiti fino a un massimo di cinque persone. In privato potranno riunirsi non piu’ di 10 persone, invece di 25 come era finora autorizzato. Il ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Il numero deicasi positivi registrati anelle ultime 24 ore dal Robert Koch Institut era 301 e in Laender come lo Schleswig Holstein alcuni quartieri della citta’, fra cui Mitte, sono definiti zone a rischio. A causa dell’aumento dei casi, il Senato berlinese ha disposto chee ristoranti della capitale restino chiusi d236. Lo scrive la Dpa citando fonti dell’amministrazione locale. Durante la notte potranno restare aperti soltanto i benzinai, che pero’ non potranno vendere alcolici. D236, gliin pubblico saranno consentiti fino a un massimo di cinque persone. In privato potranno riunirsi non piu’ di 10 persone, invece di 25 come era finora autorizzato. Il ...

