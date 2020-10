Coronavirus, Speranza: nelle scuole per ora impatto basso (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Penso che sia ancora presto per un giudizio definitivo sulla capacita del Paese di mantenere un livello basso di contagio nelle scuole, ma i primi numeri segnalano un impatto basso e buona capacita ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Penso che sia ancora presto per un giudizio definitivo sulla capacita del Paese di mantenere un livellodi contagio, ma i primi numeri segnalano une buona capacita ...

Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus A Latina boom di casi. La Asl: 'Uscire solo se necessario' #ANSA - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza presenta oggi in Parlamento il nuovo dpcm che dovrebbe confermare le mis… - hogiadato : RT @RaiNews: 'L'Italia sta reggendo meglio seconda ondata, ma non dobbiamo farci illusioni', dice il ministro #Speranza #coronavirus #Dpcm… - bianca_caimi : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Speranza: 'Italia sta meglio di altri paesi ma non illudiamoci. L'emergenza non è finita': 'Il quadro intern… -