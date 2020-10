Coronavirus | Speranza illustra il nuovo Dpcm | “Mascherine all’aperto e più controlli contro assembramenti Quadro peggiorato da agosto”

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il“sta mutando” e negli ultimi due mesi c’è stato un “salto in avanti significativo” nel numero di contagi. Insomma: “L’emergenza non è finita”. Anzi, è il tempo di un “primo rafforzamento” delle misure coerente con la situazione epidemiologica. Una stretta che seguirà le due regole anti-contagio “fondamentali”, insieme all’igiene personale: le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto e saranno aumentati igli. Il ministro della Salute, Roberto, hato alla Camera l’impianto delche andrà a sostituire quello in scadenza il 7 ottobre e ...

Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus A Latina boom di casi. La Asl: 'Uscire solo se necessario' #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, le comunicazione del ministro Speranza sul nuovo Dpcm: la diretta - fernandof_99 : RT @sole24ore: Coronavirus, Speranza: «Crescita diffusa e generalizzata del virus, nessuna realtà è fuori dai rischi» - Lotus3Patrizia : RT @Agenzia_Ansa: 'Gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci'. Così il ministro della Salute Roberto Speranza al… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

Nella diffusione del coronavirus "non c'è più una dinamica di territorialità come all'inizio". Così Roberto Speranza riferendo alla Camera. "In questa seconda fase i numeri segnalano che la crescita è ...Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, che illustra oggi alla Camera, poi in Senato, i contenuti del nuovo dpcm per il contenimento della pandemia da Covid-19. "C'è una fase di ...