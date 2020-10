Coronavirus | Sgarbi insiste | “Il confinamento degli asintomatici è fascismo” Ma dimentica che possono diffondere il contagio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) “La prevenzione è il nome che si dà alla repressione“. Lo ha detto alla Camera, Vittorio, dopo le comunicazioni del ministro Roberto Speranza sulla gestione della pandemia da. Secondole misure didei positiviè “una misura repressiva fascista“. “Abbiamo una Italia ristretta, chiusa, fascista” con misure che “non ci sono in Germania, in Svezia o in Albania”. “Perché – si è domandato – non si cercano i malati di Epatite C? Il Covid è una malattia da cui si guarisce. Occorre individuare i rischi reali e prendere misure necessarie, e non indurre nei cittadini paura di andare da soli nel bosco”, o obbligare all’uso della mascherina ...