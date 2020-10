Coronavirus, rinviato Consiglio dei ministri: slitta il nuovo decreto legge (Di martedì 6 ottobre 2020) slitta il Consiglio dei ministri convocato per prorogare lo stato d’emergenza in Italia e approvare il nuovo decreto legge, che sarebbe dovuto entrare in vigore da domani. Intanto, il Ministro Speranza ha illustrato le nuove linee-guida della bozza del Dpcm. Le 20.30 di questa sera era una data fissata sul calendario a Palazzo Chigi. Era … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020)ildeiconvocato per prorogare lo stato d’emergenza in Italia e approvare il, che sarebbe dovuto entrare in vigore da domani. Intanto, il Ministro Speranza ha illustrato le nuove linee-guida della bozza del Dpcm. Le 20.30 di questa sera era una data fissata sul calendario a Palazzo Chigi. Era … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

8e30it : Gigi D’Alessio a Crotone, concerto rinviato per emergenza coronavirus - Sicilianodoc7 : RT @Regione_Sicilia: Bonus Sicilia: anomalia di @TIM_Official, click day rinviato a giovedì [...] - phre : RT @FattiMarziali: Nuova data per Iuri Lapicus che combatterà per il titolo di One Championship. L'incontro era stato rinviato a causa dell… - seniobonini : RT @RaiStudio24: Roberto #Gualtieri (@gualtierieurope), Min. dell'#Economia, a #Studio24: questo #Governo rinviato molte #tasse per diversi… - FattiMarziali : Nuova data per Iuri Lapicus che combatterà per il titolo di One Championship. L'incontro era stato rinviato a causa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rinviato Sanità, allarme in Sardegna: a causa del Covid rinviato oltre un milione di visite La Nuova Sardegna Coronavirus, rinviato Consiglio dei ministri: slitta il nuovo decreto legge

L’incontro è quindi slittato a domani mattina, causa il rinvio del voto a domani mattina della risoluzione del Ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera. Una Camera semivuota, priva del ...

Alla Camera manca il numero legale: Lega all’attacco

LEGGI ANCHE: Sconvocata la commissione Bilancio alla Camera, Lorenzin è positiva al Coronavirus: “Non so come l’ho preso ... utile” sulle risoluzioni dopo la comunicazione “e’ rinviata a domani”, ha ...

L’incontro è quindi slittato a domani mattina, causa il rinvio del voto a domani mattina della risoluzione del Ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera. Una Camera semivuota, priva del ...LEGGI ANCHE: Sconvocata la commissione Bilancio alla Camera, Lorenzin è positiva al Coronavirus: “Non so come l’ho preso ... utile” sulle risoluzioni dopo la comunicazione “e’ rinviata a domani”, ha ...